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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9576957795789579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:58

Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения :)

Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:03

Re: Альфа-Банк

Искатель, в функции "Сбор денег" получите ссылку и по ней производите пополнение. Через данный способ тоже будет кешбек 1 %.

А так свои жалобы отправляйте в чат Sense.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:08

  MASolomko написав:Искатель, в функции "Сбор денег" получите ссылку и по ней производите пополнение. Через данный способ тоже будет кешбек 1 %.

А так свои жалобы отправляйте в чат Sense.

А где этот чат Sense?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:11

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения :)

Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...

Доброго дня. Доброго дня. З приводу сторінки 3ds: Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
По другому питанню: Перевірте налаштування енергозбереження та активності додатку на вашому пристрої.
Надайте, будь ласка, відео-запис чи скрини помилки, дату та час спроби та дані про пристрій і додаток, перевіримо окремо ваш випадок.
Як порадив шановний MASolomko, можна скористатись послугою "Збір коштів".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:22

  Alfa_Bank написав:Ми активно агітуємо користуватись новим додатком, підвоху тут немає)

В этом и есть подвох )
Странная какая-то агитация.
Банк предлагает пополняться с чужаков, подчёркивая всю убогость этого функционала (невозможность сохранения чужаков).
При агитации - обычно подчёркивают достоинства, а не недостатки.
После того, как пополнишься на 50к, вводя несколько раз полные реквизиты одного и того же донора - любви к сенсу не прибавляется, поверьте )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:39

  mustbe написав:После того, как пополнишься на 50к, вводя несколько раз полные реквизиты одного и того же донора - любви к сенсу не прибавляется, поверьте )


та лан, есть и плюсы: я вот тестирую NFС на картах, внезапно у Альянса вполне себе быстро читается, а у некоторых крупных - да, ни в какую.. только фотать или ручками
не то чтобы с этим нельзя было жить, но любопытненько
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:40

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения :)

Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...


Эппл поэтому и открывает представительство нормальное - обеспечить свинорылов нормальными экранами

у меня да, окошко внизу и пока не введешь цифры и кноаки не видно, но - в итоге все получается, хз что у вас за телефоны
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:46

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Ми активно агітуємо користуватись новим додатком, підвоху тут немає)

В этом и есть подвох )
Странная какая-то агитация.
Банк предлагает пополняться с чужаков, подчёркивая всю убогость этого функционала (невозможность сохранения чужаков).
При агитации - обычно подчёркивают достоинства, а не недостатки.
После того, как пополнишься на 50к, вводя несколько раз полные реквизиты одного и того же донора - любви к сенсу не прибавляется, поверьте )

Скорее тестирование и поиск багов с помощью юзеров.
Например видна проблема с окнами 3д-сек, и разлогином при подтверждении операции в другом приложении
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:47

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения :)

Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...


В мене якось була схожа ситуація...десь віконечко сховалось.
Змінив режим екрану на "альбомний", тобто перевернув смартфон і віконечко з`явилось :D .
lov2108
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