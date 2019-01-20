Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:56

Искатель написав: Доброго времени суток!

Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.

Ввести реквизиты карты - не проблема.

А как код подтверждения ввести?

Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения



Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.

Что я делаю не так? Или это так и было задумано?

Тонкое издевательство, оценил... Доброго времени суток!Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.Ввести реквизиты карты - не проблема.А как код подтверждения ввести?Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посиненияПробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.Что я делаю не так? Или это так и было задумано?Тонкое издевательство, оценил...

Да-да, ситуация точно как у меня, только банк другой. А у "альфы" всё какие-то посторонние банки виноваты. Интересно, а где-то есть полный список виноватых банков?Хотя тут всего две достаточно несложных для понимания проблемы. Первая: фрейм для окна подтверждения 3dS в сенсе очень маленький, если у устройства разрешение экрана меньше, чем FullHD. Не знаю, есть ли регламентирующие требования к этому фрейму, но тот клаптик, что оставляет сенс, явно ни в какие формальные или неформальные требования не влазит. Разработчики что, не в курсе, что приложение надо тестировать во всех распространенных ситуациях?И вторая проблема - приложение, после переключения в другое приложение, "забывает", на каком экране оно находилось до переключения, и выпадает в главный экран. Не всегда. Но если СМС ещё можно подсмотреть в области уведомлений, не переключаясь, то подтвердить 3ds в приложении другого банка, не переключаясь в него - невозможно. Тут у "альфы" опять кто-то виноват, на этот раз режим энергосбережения. Тот факт, что смартфонов без режимов энергосбережения не бывает, остаётся вне понимания. И, что характерно, что именно нужно включить или отключить, представитель не говорит, т.е. это не конкретная техническая проблема, решение которой, возможно, ищется, а тупо оправдание, заготовленное на случай, когда сказать по-существу нечего. Могу сказать, что мой собственный телефон работал в разных режимах (не ради сенса), в том числе и когда всё энергосбережение, до которого можно дотянуться в настройках - выключено, и сам телефон периодически "достаёт" сообщениями о высоком расходе заряда. Но на поведение сенса это никак не влияет.