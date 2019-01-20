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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9577957895799580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:49

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала

Доброго дня. В роботі. Відпишусь.

А можно и мне отписаться по аналогичному случаю. Мне кажется что либо что-то не работает либо когото разводят. Мой кейс аналогичен - оплата в ашане приложением на самокассе привязанной картой альфы white, нету ни кэшью за продукты ни кешью по акции от ашана. На странице акции указано начисленр бонусов 0. Что не так?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:55

  ingtrans написав:
  Raymond написав:2) и почему бонус только через Sense, а не старое приложение, в чем подвох?

Ну так на Sense же подсаживают.



да вопрос зачем подсаживают на Sense? меня прекрасно устраивает старое приложение МайАльфа.
И если мне Sense не понравится, можно ли обратно установить и пользоватся MyAlfa?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:56

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения :)

Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...

Да-да, ситуация точно как у меня, только банк другой. А у "альфы" всё какие-то посторонние банки виноваты. Интересно, а где-то есть полный список виноватых банков?
Хотя тут всего две достаточно несложных для понимания проблемы. Первая: фрейм для окна подтверждения 3dS в сенсе очень маленький, если у устройства разрешение экрана меньше, чем FullHD. Не знаю, есть ли регламентирующие требования к этому фрейму, но тот клаптик, что оставляет сенс, явно ни в какие формальные или неформальные требования не влазит. Разработчики что, не в курсе, что приложение надо тестировать во всех распространенных ситуациях?
И вторая проблема - приложение, после переключения в другое приложение, "забывает", на каком экране оно находилось до переключения, и выпадает в главный экран. Не всегда. Но если СМС ещё можно подсмотреть в области уведомлений, не переключаясь, то подтвердить 3ds в приложении другого банка, не переключаясь в него - невозможно. Тут у "альфы" опять кто-то виноват, на этот раз режим энергосбережения. Тот факт, что смартфонов без режимов энергосбережения не бывает, остаётся вне понимания. И, что характерно, что именно нужно включить или отключить, представитель не говорит, т.е. это не конкретная техническая проблема, решение которой, возможно, ищется, а тупо оправдание, заготовленное на случай, когда сказать по-существу нечего. Могу сказать, что мой собственный телефон работал в разных режимах (не ради сенса), в том числе и когда всё энергосбережение, до которого можно дотянуться в настройках - выключено, и сам телефон периодически "достаёт" сообщениями о высоком расходе заряда. Но на поведение сенса это никак не влияет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:58

Re: Альфа-Банк

  Raymond написав:И если мне Sense не понравится, можно ли обратно установить и пользоватся MyAlfa?



теж цікавить чому в добровільно-примусовому поощдрітельному порядку люмпен заганяють в Сенс

До речі, питання представнику - старий добрий мобдодаток MyAlfa має кінцеву дату експлуатації?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:09

  Flamingo написав:А можно и мне отписаться по аналогичному случаю. Мне кажется что либо что-то не работает либо когото разводят. Мой кейс аналогичен - оплата в ашане приложением на самокассе привязанной картой альфы white, нету ни кэшью за продукты ни кешью по акции от ашана. На странице акции указано начисленр бонусов 0. Что не так?

Доброго дня. В роботі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:14

  M-Audio написав:
  Искатель написав:Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения :)

Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...

Да-да, ситуация точно как у меня, только банк другой. А у "альфы" всё какие-то посторонние банки виноваты. Интересно, а где-то есть полный список виноватых банков?
Хотя тут всего две достаточно несложных для понимания проблемы. Первая: фрейм для окна подтверждения 3dS в сенсе очень маленький, если у устройства разрешение экрана меньше, чем FullHD. Не знаю, есть ли регламентирующие требования к этому фрейму, но тот клаптик, что оставляет сенс, явно ни в какие формальные или неформальные требования не влазит. Разработчики что, не в курсе, что приложение надо тестировать во всех распространенных ситуациях?
И вторая проблема - приложение, после переключения в другое приложение, "забывает", на каком экране оно находилось до переключения, и выпадает в главный экран. Не всегда. Но если СМС ещё можно подсмотреть в области уведомлений, не переключаясь, то подтвердить 3ds в приложении другого банка, не переключаясь в него - невозможно. Тут у "альфы" опять кто-то виноват, на этот раз режим энергосбережения. Тот факт, что смартфонов без режимов энергосбережения не бывает, остаётся вне понимания. И, что характерно, что именно нужно включить или отключить, представитель не говорит, т.е. это не конкретная техническая проблема, решение которой, возможно, ищется, а тупо оправдание, заготовленное на случай, когда сказать по-существу нечего. Могу сказать, что мой собственный телефон работал в разных режимах (не ради сенса), в том числе и когда всё энергосбережение, до которого можно дотянуться в настройках - выключено, и сам телефон периодически "достаёт" сообщениями о высоком расходе заряда. Но на поведение сенса это никак не влияет.

Доброго дня. 22.06.2021 в приватному повідомленні запросила у вас дані, щоб розібратись. Ще очікую відповіді.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:16

  Raymond написав:да вопрос зачем подсаживают на Sense? меня прекрасно устраивает старое приложение МайАльфа.
И если мне Sense не понравится, можно ли обратно установить и пользоватся MyAlfa?

Доброго дня. Зараз можна використовувати два додатки одночасно.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:18

  greenozon написав:
  Raymond написав:И если мне Sense не понравится, можно ли обратно установить и пользоватся MyAlfa?



теж цікавить чому в добровільно-примусовому поощдрітельному порядку люмпен заганяють в Сенс

До речі, питання представнику - старий добрий мобдодаток MyAlfa має кінцеву дату експлуатації?

Доброго дня. Поки ні, Мобайл ще житиме.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:30

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:оплата в ашане приложением на самокассе привязанной картой альфы white

А где там карту привязывать, в разделе Оплата? У меня на красном фоне просит какой-то пин-код. Ввожу все известные мне пин-коды (в том числе и пин-код для списания баллов) - не подходят.
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