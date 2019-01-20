Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:49
Flamingo написав:
Да в оплате. При первом входе в оплату предлагает создать пин код. Он может отличатся от пина карты ашана. Если забыли - можно тут таки в разделе оплата создатт учетку на другой номер телефона и создать новый пин и привязать карту. После этого при входе в оплату вводить этот пин и сможете платить
Только французы могли придумать такую дичь. Там, кстати можно "создать учетку" на тот же номер телефона, что и изначально был указан, а не на другой.
И по условиям акции похоже, что 5% кешбек только при онлайн-заказе на сайте или через приложение, про оплату на кассе QR-кодом речи нет.
https://alfabank.ua/promo/5-keshbeku-na-auchanua
официальные правила акции и там внизу таблица Ашан
Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера.
malinin007
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:40
опача, п
А
неслась
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka
ну и как в Ашане заплатить шоб па максимуму?
cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:43
M-Audio написав:
Да-да, ситуация точно как у меня
да-да, спартанцы тож налажали с обработкой фреймов
У меня Самса А51, и если паче чаяния я ошибся с вводом СМС-пароля в 3Д-сек Лумумбы, то при 2й попытке окошко ввода нуна выковыривать ногтем внизу 6.5" экрана -- чуток видна его граница рамки. Ни скролы ни свайпы не фурычат
Шото подобное было кадато в Мобайле при попытке вывода орехов на другую карту.
Повышаю чуВствительность подушечек пальцев. Думаю наростить пятно ёмкостного контакта ногтя, подлив под него лак для ногтей. Это не опасно?
Amethyst
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:49
"за якою діє"
так за якими ж вона діє, а за якими ні?
отбой, нашел на что не оформляетс
Востаннє редагувалось
v57
в П'ят 02 лип, 2021 14:01, всього редагувалось 2 разів.
v57
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:52
Alfa_Bank написав: greenozon написав: Raymond написав:
И если мне Sense не понравится, можно ли обратно установить и пользоватся MyAlfa?
теж цікавить чому в добровільно-примусовому поощдрітельному порядку люмпен заганяють в Сенс
До речі, питання представнику - старий добрий мобдодаток MyAlfa має кінцеву дату експлуатації?
Доброго дня. Поки ні, Мобайл ще житиме.
Вітаю!
Маю покупку з кредитки на овер 3к грн. Коли її в розстрочку (Сенс тут справді зручніше виглядає) безоплатну вже можна буде перевести? Обіцяли ж начебто...
kreuz
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:55
А покупки, здійснені до 02.07.2021, безоплатно розстрочуються чи нє? Пропозиція у Сенсі якась є...
kreuz
Повідомлень: 3075
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Подякували: 225 раз.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:56
kreuz написав:
Маю покупку з кредитки на овер 3к грн. Коли її в розстрочку (Сенс тут справді зручніше виглядає) безоплатну вже можна буде перевести? Обіцяли ж начебто...
Доброго дня. Акція стартує сьогодні. В акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07 після 00:00:01. Всі покупки, що зроблені раніше не підпадають під умови.
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:58
kreuz написав:
А покупки, здійснені до 02.07.2021, безоплатно розстрочуються чи нє? Пропозиція у Сенсі якась є...
Ні, в акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07 після 00:00:01
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:00
Alfa_Bank, а до якого строку діє акція на безкоштовні розстрочки?
MASolomko
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