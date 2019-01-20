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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9579958095819582>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:49

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Да в оплате. При первом входе в оплату предлагает создать пин код. Он может отличатся от пина карты ашана. Если забыли - можно тут таки в разделе оплата создатт учетку на другой номер телефона и создать новый пин и привязать карту. После этого при входе в оплату вводить этот пин и сможете платить

Только французы могли придумать такую дичь. Там, кстати можно "создать учетку" на тот же номер телефона, что и изначально был указан, а не на другой.

И по условиям акции похоже, что 5% кешбек только при онлайн-заказе на сайте или через приложение, про оплату на кассе QR-кодом речи нет. https://alfabank.ua/promo/5-keshbeku-na-auchanua официальные правила акции и там внизу таблица Ашан

Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:40

Re: Альфа-Банк

опача, пАнеслась
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka

ну и как в Ашане заплатить шоб па максимуму?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:43

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Да-да, ситуация точно как у меня

да-да, спартанцы тож налажали с обработкой фреймов :(
У меня Самса А51, и если паче чаяния я ошибся с вводом СМС-пароля в 3Д-сек Лумумбы, то при 2й попытке окошко ввода нуна выковыривать ногтем внизу 6.5" экрана -- чуток видна его граница рамки. Ни скролы ни свайпы не фурычат :)

Шото подобное было кадато в Мобайле при попытке вывода орехов на другую карту.
Повышаю чуВствительность подушечек пальцев. Думаю наростить пятно ёмкостного контакта ногтя, подлив под него лак для ногтей. Это не опасно? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:47

  cohan написав:опача, пАнеслась
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka

ну и как в Ашане заплатить шоб па максимуму?

Чот я думаю, шо лучше через сайт скупаться в Ашане, а не топать с апликухой в зону самообслуживания :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:49

"за якою діє"
так за якими ж вона діє, а за якими ні?
отбой, нашел на что не оформляетс :)
Востаннє редагувалось v57 в П'ят 02 лип, 2021 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:52

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:
  Raymond написав:И если мне Sense не понравится, можно ли обратно установить и пользоватся MyAlfa?



теж цікавить чому в добровільно-примусовому поощдрітельному порядку люмпен заганяють в Сенс

До речі, питання представнику - старий добрий мобдодаток MyAlfa має кінцеву дату експлуатації?

Доброго дня. Поки ні, Мобайл ще житиме.

Вітаю!

Маю покупку з кредитки на овер 3к грн. Коли її в розстрочку (Сенс тут справді зручніше виглядає) безоплатну вже можна буде перевести? Обіцяли ж начебто...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:55

  cohan написав:опача, пАнеслась
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka

ну и как в Ашане заплатить шоб па максимуму?

А покупки, здійснені до 02.07.2021, безоплатно розстрочуються чи нє? Пропозиція у Сенсі якась є...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:56

  kreuz написав:Маю покупку з кредитки на овер 3к грн. Коли її в розстрочку (Сенс тут справді зручніше виглядає) безоплатну вже можна буде перевести? Обіцяли ж начебто...

Доброго дня. Акція стартує сьогодні. В акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07 після 00:00:01. Всі покупки, що зроблені раніше не підпадають під умови.
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:58

  kreuz написав:
  cohan написав:опача, пАнеслась
https://alfabank.ua/private-persons/mom ... ozstrochka

ну и как в Ашане заплатить шоб па максимуму?

А покупки, здійснені до 02.07.2021, безоплатно розстрочуються чи нє? Пропозиція у Сенсі якась є...

Ні, в акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07 після 00:00:01
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:00

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, а до якого строку діє акція на безкоштовні розстрочки?
MASolomko
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