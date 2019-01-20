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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9579958095819582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:01

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ні, в акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07 після 00:00:01

а какой срок проведения акции ? Или это бессрочная акция ?
Kalgan
 
Повідомлень: 705
З нами з: 02.01.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:03

  MASolomko написав:Alfa_Bank, а до якого строку діє акція на безкоштовні розстрочки?

Доброго дня. Поки без термінів закінчення.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 999 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:05

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Ні, в акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07 після 00:00:01

а какой срок проведения акции ? Или это бессрочная акция ?

Доброго дня. Поки без термінів закінчення.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10535
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 999 раз.
 
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1
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  #<1 ... 9579958095819582
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