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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:01
Alfa_Bank написав:
Ні, в акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07
після 00:00:01
а какой срок проведения акции ? Или это бессрочная акция ?
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Kalgan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:03
MASolomko написав:
Alfa_Bank, а до якого строку діє акція на безкоштовні розстрочки?
Доброго дня. Поки без термінів закінчення.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:05
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Ні, в акції беруть участь покупки, які здійснені 02.07
після 00:00:01
а какой срок проведения акции ? Или это бессрочная акция ?
Доброго дня. Поки без термінів закінчення.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10535
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 999 раз.
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- Профіль
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