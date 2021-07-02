Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:49

malinin007 написав: И по условиям акции похоже, что 5% кешбек только при онлайн-заказе на сайте или через приложение, про оплату на кассе QR-кодом речи нет. https://alfabank.ua/promo/5-keshbeku-na-auchanua официальные правила акции и там внизу таблица Ашан



Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера. И по условиям акции похоже, что 5% кешбек только при онлайн-заказе на сайте или через приложение, про оплату на кассе QR-кодом речи нет.официальные правила акции и там внизу таблица АшанКешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера.

Ну условия акции написаны как всегда по дебильному. Разьяснений по поводу того что такое "транзакції ... у додатку партнера". Считается ли оплата через приложение на кассе или на самокассе в Ашане такой транзакцией? Лично я считаю что да. Но точнее надеюсь разъяснит офпред.Кстати там в правилах еще такой АнтиреСТНый пункт есть:4.2.6. Нарахування акційних Бонусів від Організатора Акції відбувається з моменту транзакції в мережі Партнера до завершення наступного місяця після місяця, в якому була здійснена транзакція.То есть по этим правилам орехи Алла может начислить и 31 августа - и это будет соответствовать как бы этому правилу. Правда будет противоречить приложению 1 где указано: "Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера." Как бы автоматически это в момент транзакции, или нет?Но мне еще интересно а почему нет стандартных орехов? Ведь 1% по категории Продукты начисляться должны. Наличие программы с Ашаном как бы не исключает начисление орехов согласно выбранным категориям. А их нет. Почему?Ждем разЪяснений офпреда.