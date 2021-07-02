а какой срок проведения акции ? Или это бессрочная акция ?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:01
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:03
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:05
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:38
Alfa_Bank, у вас указана несуществующая почта котактов с разработчиком в Google play для Sense. Хотел отправить им пожелание, но получил отбой от mail daemoon.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:43
Alfa_Bank, а еще, в поиске действующей почты, нашел внизу сайта альфабанка битую ссылку с надписью "Поставити питання".
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:49
Re: Альфа-Банк
Ну условия акции написаны как всегда по дебильному. Разьяснений по поводу того что такое "транзакції ... у додатку партнера". Считается ли оплата через приложение на кассе или на самокассе в Ашане такой транзакцией? Лично я считаю что да. Но точнее надеюсь разъяснит офпред.
Кстати там в правилах еще такой АнтиреСТНый пункт есть:
4.2.6. Нарахування акційних Бонусів від Організатора Акції відбувається з моменту транзакції в мережі Партнера до завершення наступного місяця після місяця, в якому була здійснена транзакція.
То есть по этим правилам орехи Алла может начислить и 31 августа - и это будет соответствовать как бы этому правилу. Правда будет противоречить приложению 1 где указано: "Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера." Как бы автоматически это в момент транзакции, или нет?
Но мне еще интересно а почему нет стандартных орехов? Ведь 1% по категории Продукты начисляться должны. Наличие программы с Ашаном как бы не исключает начисление орехов согласно выбранным категориям. А их нет. Почему?
Ждем разЪяснений офпреда.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:52
Re: Альфа-Банк
Рассрочка работает!
Карта Трэвел тоже принимает участие?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:56
Re: Альфа-Банк
Ставки по сберу и сдохсейфу снова вниз с 1.08
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:07
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:18
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