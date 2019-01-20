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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9581958295839584>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:32

Re: Альфа-Банк

Трэвел тоже работает. Хоть так поработает)
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:46

  Ромасик написав:Alfa_Bank, у вас указана несуществующая почта котактов с разработчиком в Google play для Sense. Хотел отправить им пожелание, но получил отбой от mail daemoon.

Доброго дня. Пошта help@alfabank.kiev.ua робоча. Щойно перевірили.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:46

  Kalgan написав:Ставки по сберу и сдохсейфу снова вниз с 1.08 :(


будем в Альянсе пересиживать антистрессно
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:46

  Ромасик написав:Alfa_Bank, а еще, в поиске действующей почты, нашел внизу сайта альфабанка битую ссылку с надписью "Поставити питання".

Вкажіть посилання, де саме не працює лінк, будь ласка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:47

:?:
  Flamingo написав:
  malinin007 написав:И по условиям акции похоже, что 5% кешбек только при онлайн-заказе на сайте или через приложение, про оплату на кассе QR-кодом речи нет. https://alfabank.ua/promo/5-keshbeku-na-auchanua официальные правила акции и там внизу таблица Ашан

Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера.

Ну условия акции написаны как всегда по дебильному. Разьяснений по поводу того что такое "транзакції ... у додатку партнера". Считается ли оплата через приложение на кассе или на самокассе в Ашане такой транзакцией? Лично я считаю что да. Но точнее надеюсь разъяснит офпред.
Кстати там в правилах еще такой АнтиреСТНый пункт есть:
4.2.6. Нарахування акційних Бонусів від Організатора Акції відбувається з моменту транзакції в мережі Партнера до завершення наступного місяця після місяця, в якому була здійснена транзакція.
То есть по этим правилам орехи Алла может начислить и 31 августа - и это будет соответствовать как бы этому правилу. Правда будет противоречить приложению 1 где указано: "Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно на сайті auchan.ua. та у додатку партнера." Как бы автоматически это в момент транзакции, или нет?

Но мне еще интересно а почему нет стандартных орехов? Ведь 1% по категории Продукты начисляться должны. Наличие программы с Ашаном как бы не исключает начисление орехов согласно выбранным категориям. А их нет. Почему?

Ждем разЪяснений офпреда. ;)

Потрібно ще трохи часу, відповім у понеділок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:58

Re: Альфа-Банк

шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:00

  Kalgan написав:
  joik написав:
  Kalgan написав:Ставки по сберу и сдохсейфу снова вниз с 1.08 :(


Где такая информация?

https://alfabank.ua/ru/about/press/zmini-procentnih-stavok-po-depozitnih-produktah-dohidnij-sej-2544

Плюшки додають (акційні кешбеки, халявні розстрочки), плюшки забирають (зниження %) :?
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:51

Re: Альфа-Банк

cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:11

  cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?

а что такое БДЕ?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:12

  Rimlyanin1 написав:
cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.

в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
Shaman
 
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