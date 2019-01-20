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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:22
Shaman написав: Rimlyanin1 написав:
cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?
если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить
6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?
или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.
в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
не во всех кредитках
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:28
BBC написав: Shaman написав: Rimlyanin1 написав:
]Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.
в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
не во всех кредитках
но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе
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Shaman
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:34
Shaman написав: BBC написав:
не во всех кредитках
но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе
да, в ПУМБ, как понимаю, не так, и цифра получается меньше, у Альфы - так
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