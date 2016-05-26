RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9581958295839584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:22

  Shaman написав:
  Rimlyanin1 написав:
cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.

в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.

не во всех кредитках
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14262
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:28

  BBC написав:
  Shaman написав:
  Rimlyanin1 написав:]Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.

в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.

не во всех кредитках

но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе :)
Shaman
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 29.09.19
Подякував: 115 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:34

  Shaman написав:
  BBC написав:не во всех кредитках

но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе :)

да, в ПУМБ, как понимаю, не так, и цифра получается меньше, у Альфы - так
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:40

  cohan написав:
  Shaman написав:
  BBC написав:не во всех кредитках

но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе :)

да, в ПУМБ, как понимаю, не так, и цифра получается меньше, у Альфы - так

в ПУМБ первый платеж вообще сразу вычитается
Shaman
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 29.09.19
Подякував: 115 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:11

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  Rimlyanin1 написав:
cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.

в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
Ну как не нужно? Просчитывается экономическая выгода от рассрочки и перескок оплаты через 1 РД увеличивает срок рассрочки.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 341
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:44

  Shaman написав:
  cohan написав:да, в ПУМБ, как понимаю, не так, и цифра получается меньше, у Альфы - так

в ПУМБ первый платеж вообще сразу вычитается


ну это известно, в цифрах хотелось бы, я с лумубой толком и не разобрался, но как понимаю получаетя в диапазоне 3-2,7 БДЕ
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:47

Shaman Смтрите, например, Альфа конект
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14262
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:58

  Shaman написав:
  cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?

если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить

6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?

или все же 6/6 неполный месяц?

а что такое БДЕ?


Базовая Депозитная Единица (мой термин :mrgreen: :mrgreen: )
величина в %, начисляемая на используемую сумму в условный средний месяц
т.е. Форвард = 0,805*10/12 = 0,67%, Альфа = 0,4%, Альянс = 0,53%, Аккорд (а запросто на новигрошы можно на 3 мес) - что-то около 0,62% и т.п.
от
соотвественно профит с Альфы колеблется от 1,4% до 2.34% чистыми

это уже имеет значение - платить "все по 1%" или платить Альфой
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9581958295839584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4887, 4888, 4889
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48886 6275739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 22:41
cohan
Європейський промисловий банк 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
118 29774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 22:03
demichh
Идея Банк 1 ... 1960, 1961, 1962
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19611 2834428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 22:02
dim.ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22602)
03.07.2021 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.