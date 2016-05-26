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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:22
Shaman написав: Rimlyanin1 написав:
cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?
если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить
6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?
или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.
в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
не во всех кредитках
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:28
BBC написав: Shaman написав: Rimlyanin1 написав:
]Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.
в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
не во всех кредитках
но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:40
cohan написав: Shaman написав: BBC написав:
не во всех кредитках
но мы же на ветке Альфы обсуждаем рассрочку в Альфе
да, в ПУМБ, как понимаю, не так, и цифра получается меньше, у Альфы - так
в ПУМБ первый платеж вообще сразу вычитается
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:11
Shaman написав: Rimlyanin1 написав:
cohan написав:шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах?
если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить
6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ ?
или все же 6/6 неполный месяц?
Не учтено, что 1 платеж перескакивает через 1 РД. Например РД 1 числа, а 2го июля расчет, тогда первый платеж будет 01.09.
в данном случае это не надо учитывать, поскольку если покупать без рассрочки, то один РД все равно тоже будет бесплатно.
Ну как не нужно? Просчитывается экономическая выгода от рассрочки и перескок оплаты через 1 РД увеличивает срок рассрочки.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:44
Shaman написав: cohan написав:
да, в ПУМБ, как понимаю, не так, и цифра получается меньше, у Альфы - так
в ПУМБ первый платеж вообще сразу вычитается
ну это известно, в цифрах хотелось бы, я с лумубой толком и не разобрался, но как понимаю получаетя в диапазоне 3-2,7 БДЕ
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:47
Shaman Смтрите, например, Альфа конект
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:58
Shaman написав: cohan написав:
шановне панство поможет подсчитать навар с рассрочки в Базовых депозитных единицах
?
если правильно понимаю, то деньгами рассрочки можно пользоваться полгода и наварить
6/6+5/6+4/6+3/6+2/6+1/6 = 3,5 БДЕ
?
или все же 6/6 неполный месяц?
а что такое БДЕ?
Базовая Депозитная Единица (мой термин
)
величина в %, начисляемая на используемую сумму в условный средний месяц
т.е. Форвард = 0,805*10/12 = 0,67%, Альфа = 0,4%, Альянс = 0,53%, Аккорд (а запросто на новигрошы можно на 3 мес) - что-то около 0,62% и т.п.
от соотвественно профит с Альфы колеблется от 1,4% до 2.34% чистыми
это уже имеет значение - платить "все по 1%" или платить Альфой
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:23
Искатель написав:
Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...
Таскал много раз с Найкращей виртуалки Аккорда, без проблем. Может, от телефона и версии системы зависит? У меня Android 11 на Samsung s10e. Окошко подтверждения растягиваю 2мя пальцами одновременно, чтобы удобнее было код вводить и по кнопке не промахнуться. Вполне юзабельно.
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wildlynx
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