RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9582958395849585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44

Re: Альфа-Банк

Shaman, через чат в мобильном приложении.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 08.03.18
Подякував: 413 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:47

  Shaman написав:карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении? спасибо

Когда был в отделении - "отправили" в чат приложения, мол только там закрывают.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:42

Алла снова в тренде. :) Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита. :roll:
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
15
8
11
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:05

  Striker написав:Алла снова в тренде. :) Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита. :roll:


да, под ремонт нормас,
не всегда, правда, в Эпике-Леруа целевое самое дешевое, но кое-что найти можно...

а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:16

  cohan написав:а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле

Это кто такой щедрый?
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
15
8
11
  #<1 ... 9582958395849585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4888, 4889, 4890
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48899 6281686
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 15:07
mustbe
Банк Глобус 1 ... 741, 742, 743
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7421 1035250
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 12:49
Andi_30
Идея Банк 1 ... 1960, 1961, 1962
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19615 2836427
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 06:55
1finanсier

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95845)
03.07.2021 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.