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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44
Shaman, через чат в мобильном приложении.
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MASolomko
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:47
Shaman написав:
карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении? спасибо
Когда был в отделении - "отправили" в чат приложения, мол только там закрывают.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:42
Алла снова в тренде.
Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита.
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Striker
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:05
Striker написав:
Алла снова в тренде.
Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита.
да, под ремонт нормас,
не всегда, правда, в Эпике-Леруа целевое самое дешевое, но кое-что найти можно...
а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле
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cohan
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:16
cohan написав:
а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле
Это кто такой щедрый?
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Striker
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