карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении?
спасибо
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:16
Re: Альфа-Банк
карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении?
спасибо
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44
Re: Альфа-Банк
Shaman, через чат в мобильном приложении.
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:47
Додано: Суб 03 лип, 2021 16:42
Алла снова в тренде. Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита.
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:05
да, под ремонт нормас,
не всегда, правда, в Эпике-Леруа целевое самое дешевое, но кое-что найти можно...
а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:16
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:57
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:26
В Сенсе предлагают открыть кредитку. Открытие полностью он лайн?
Он лайн можно отказаться от страховок,смс и т п. или топать в отделение?
Додано: Суб 03 лип, 2021 21:12
Re: Альфа-Банк
novichok, можно открыть только RED. Страховок быть не должно никаких. Карта выпускается сразу в виде цифровой и можно сразу же пользоваться (при желании пластик можно получить Новой почтой).
Всё остальное стандартно.
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