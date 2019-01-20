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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9583958495859586>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:16

Re: Альфа-Банк

карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении?

спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44

Re: Альфа-Банк

Shaman, через чат в мобильном приложении.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:47

  Shaman написав:карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении? спасибо

Когда был в отделении - "отправили" в чат приложения, мол только там закрывают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:42

Алла снова в тренде. :) Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита. :roll:
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:05

  Striker написав:Алла снова в тренде. :) Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита. :roll:


да, под ремонт нормас,
не всегда, правда, в Эпике-Леруа целевое самое дешевое, но кое-что найти можно...

а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:16

  cohan написав:а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле

Это кто такой щедрый?
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:57

  Striker написав:
  cohan написав:а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле

Это кто такой щедрый?


Морячок
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:26

В Сенсе предлагают открыть кредитку. Открытие полностью он лайн?
Он лайн можно отказаться от страховок,смс и т п. или топать в отделение?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:12

Re: Альфа-Банк

novichok, можно открыть только RED. Страховок быть не должно никаких. Карта выпускается сразу в виде цифровой и можно сразу же пользоваться (при желании пластик можно получить Новой почтой).

Всё остальное стандартно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:23

  vollena71 написав:Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок


Интересно, будет ли кешбек при оплате через GooglePay?

Судя по тексту новости - должен быть https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... izdku-2541
Но в полных правилах упоминаний о GooglePay нет https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
ramzes4
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