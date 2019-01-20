Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:16
карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении?
спасибо
Shaman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44
Shaman, через чат в мобильном приложении.
MASolomko
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:47
Shaman написав:
карту и пакет Ультра можно закрыть через приложение или только в отделении? спасибо
Когда был в отделении - "отправили" в чат приложения, мол только там закрывают.
lloydbanksua
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:42
Алла снова в тренде.
Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита.
Striker
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:05
Striker написав:
Алла снова в тренде.
Скупился сегодня крупно в аптеке для грейса 2+1 месяц с рассрочкой и 2% кэшбэка (Пудра уже пустая), а тут такой приятный подарок в виде шаровой рассрочки на 6 мес. Теперь будет куда пристроить 70к лимита.
да, под ремонт нормас,
не всегда, правда, в Эпике-Леруа целевое самое дешевое, но кое-что найти можно...
а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле
cohan
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:16
cohan написав:
а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле
Это кто такой щедрый?
Striker
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Подякував: 1189 раз.
Подякували: 2166 раз.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 18:57
Striker написав: cohan написав:
а аптеки на Июль по 8%, но увы не в Алле
Это кто такой щедрый?
Морячок
cohan
Повідомлень: 2140
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:26
В Сенсе предлагают открыть кредитку. Открытие полностью он лайн?
Он лайн можно отказаться от страховок,смс и т п. или топать в отделение?
novichok
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:12
novichok, можно открыть только RED. Страховок быть не должно никаких. Карта выпускается сразу в виде цифровой и можно сразу же пользоваться (при желании пластик можно получить Новой почтой).
Всё остальное стандартно.
MASolomko
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:23
vollena71 написав:
Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок
Интересно, будет ли кешбек при оплате через GooglePay?
Судя по тексту новости - должен быть
https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... izdku-2541
Но в полных правилах упоминаний о GooglePay нет
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
ramzes4
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