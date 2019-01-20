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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9583958495859586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:32

  MASolomko написав:novichok, можно открыть только RED. Страховок быть не должно никаких. Карта выпускается сразу в виде цифровой и можно сразу же пользоваться (при желании пластик можно получить Новой почтой).

А мне новые карты (при плановом перевыпуске) укрпочтой шлют.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:43

Проблемы с картой Travel

Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор :shock: , сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл. :evil:

Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:54

Re: Альфа-Банк

И еще один глюк, который не может Альфа починить уже наверное, пару лет прошло. Я писал об этом и здесь на форуме, и в приложении, а воз и ныне там. Если открыто 2 карты Тревел (у меня также было и по картам Максимум), и, например, ты рассчитываешься только одной картой, а вторая у тебя прозапас, траты по категории путешествия почему-то всегда возвращает на карту, которой я не пользуюсь (даже не предлагая выбор на какую карту вернуть). В итоге снять я их оттуда не могу потому что комиссия, как и погасить другую карту Тревел, которой рассчитываюсь постоянно и по которой изначально это списание и проходило. Зачем так реализовано? Почему нельзя сделать по-человечески, чтобы деньги возвращались именно на ту карту, с которой и была трата, или хотя бы предоставить пользователю выбор карты для возврата?? :evil:
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 312 раз.
 
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  #<1 ... 9583958495859586
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