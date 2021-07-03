А мне новые карты (при плановом перевыпуске) укрпочтой шлют.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:32
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:43
Проблемы с картой Travel
Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор , сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.
Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:54
Re: Альфа-Банк
И еще один глюк, который не может Альфа починить уже наверное, пару лет прошло. Я писал об этом и здесь на форуме, и в приложении, а воз и ныне там. Если открыто 2 карты Тревел (у меня также было и по картам Максимум), и, например, ты рассчитываешься только одной картой, а вторая у тебя прозапас, траты по категории путешествия почему-то всегда возвращает на карту, которой я не пользуюсь (даже не предлагая выбор на какую карту вернуть). В итоге снять я их оттуда не могу потому что комиссия, как и погасить другую карту Тревел, которой рассчитываюсь постоянно и по которой изначально это списание и проходило. Зачем так реализовано? Почему нельзя сделать по-человечески, чтобы деньги возвращались именно на ту карту, с которой и была трата, или хотя бы предоставить пользователю выбор карты для возврата??
P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.
Востаннє редагувалось DjPavel в Нед 04 лип, 2021 13:17, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:10
Re: Альфа-Банк
по поводу рассрочек - раньше благополучно оформлял рассрочки через смс 3530.
сегодня был платеж, смс - нет. удивился, заодно разобрался, что рассрочку можно и через сенс оформить. оформил. скоро без сенса никуда
изменился порядок оформления рассрочек? было уведомление?
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:18
Re: Альфа-Банк
Обговорювали ж вище в темі, що знайшли ще один метод заманювання на Сенс )
viewtopic.php?p=5254415#p5254415
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:28
совместили бесплатные рассрочки с изменением порядка оформления рассрочки
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 04 лип, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:08
а рассрочки здесь работают как в пумб или как в моно/приват или вообще как-то по другому?
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:15
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:19
механизм пользования рассрочкой. купил я товар на 1000 грн, мои действия дальше?
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:26
в Сенсе в Истории находите эту покупку и жмете на Оформить рассрочку.
Вам предлагают выбрать кол-во месяцев. сейчас 3-6 мес бесплатно, больше с комиссией 1,8%
а дальше в РД банк добавит необходимую сумму для погашения рассрочки в платеж для сохранения льготного периода. в первый РД после покупки не добавляет.
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