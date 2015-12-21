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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9584958595869587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:37

  Shaman написав:Моментальна розстрочка

в Сенсе в Истории находите эту покупку и жмете на Оформить рассрочку.
Вам предлагают выбрать кол-во месяцев. сейчас 3-6 мес бесплатно, больше с комиссией 1,8%

Я купил товар (1000 грн) сумма на карте уменьшилась на 1000 грн.
Я оформил Моментальну розстрочку, сумма на карту вернулась, за исключением 1-6 списаной части или как?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:40

  novichok написав:
  Shaman написав:Моментальна розстрочка

в Сенсе в Истории находите эту покупку и жмете на Оформить рассрочку.
Вам предлагают выбрать кол-во месяцев. сейчас 3-6 мес бесплатно, больше с комиссией 1,8%

Я купил товар (1000 грн) сумма на карте уменьшилась на 1000 грн.
Я оформил Моментальну розстрочку, сумма на карту вернулась, за исключением 1-6 списаной части или как?

сумма на счет не вернется, но не будет участвовать при расчете задолженности за льготный период. у Альфы все рассрочки в пределах кредитного лимита.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:44

  Shaman написав:сумма на счет не вернется, но не будет участвовать при расчете задолженности за льготный период. у Альфы все рассрочки в пределах кредитного лимита.

ок, ясно. Банк уведомляет о полной сумме погашения для льготного периода или только о размере минимального платежа?
P.S коммуналка в рассрочку идет?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:00

  uaprofi написав:Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала


+1. Сегодня оплатил покупку приложением Ашана. В sense покупка прошла по категории "продукты". 1% орехами не насыпали....будут ли потом согласно акции 5%? :roll:
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:01

Re: Альфа-Банк

novichok, только рассрочку у Аллы надо, чтобы она успешно активировалась до РД. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:19

  lov2108 написав:
  uaprofi написав:Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала


+1. Сегодня оплатил покупку приложением Ашана. В sense покупка прошла по категории "продукты". 1% орехами не насыпали....будут ли потом согласно акции 5%? :roll:

Ответы на эти и другие вопросы по акции с ашаном уважаемая офпред Альфы обещала дать в ближайший понедельник. Но обратите внимание, что согласно официальных правил акции начисление орехов за покупки в июле допускается в срок до 31.08.2021
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:02

Flamingo
Про до 31.08. в курсе. Главное чтобы начислили.
lov2108
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