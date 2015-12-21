в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты) но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали. 5% орехов по акции тоже нету мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений
... может конечно к утру наладится
З.Ы. для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе): - добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую) - и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала
+1. Сегодня оплатил покупку приложением Ашана. В sense покупка прошла по категории "продукты". 1% орехами не насыпали....будут ли потом согласно акции 5%?
в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты) но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали. 5% орехов по акции тоже нету мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений
... может конечно к утру наладится
З.Ы. для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе): - добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую) - и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала
+1. Сегодня оплатил покупку приложением Ашана. В sense покупка прошла по категории "продукты". 1% орехами не насыпали....будут ли потом согласно акции 5%?
Ответы на эти и другие вопросы по акции с ашаном уважаемая офпред Альфы обещала дать в ближайший понедельник. Но обратите внимание, что согласно официальных правил акции начисление орехов за покупки в июле допускается в срок до 31.08.2021