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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:55
novichok написав:
А СЭПил кто то с Альфы на Моно? У меня с утра ещё не дошло.
С двух разных акков, сегодня утром сепил - на МОНО и Абанке до сих пор нету
.
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