RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9585958695879588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:55

  novichok написав:А СЭПил кто то с Альфы на Моно? У меня с утра ещё не дошло.


С двух разных акков, сегодня утром сепил - на МОНО и Абанке до сих пор нету :( .
jay2004
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 19.02.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9585958695879588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 37, 38, 39
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
386 316913
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 22:00
novichok
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4891, 4892, 4893
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48926 6291190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 21:54
Vorlon
Идея Банк 1 ... 1961, 1962, 1963
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19624 2839492
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 20:05
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (387)
04.07.2021 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.