RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9585958695879588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:55

  novichok написав:А СЭПил кто то с Альфы на Моно? У меня с утра ещё не дошло.


С двух разных акков, сегодня утром сепил - на МОНО и Абанке до сих пор нету :( .
jay2004
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 19.02.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:18

  Ripple2 написав:При закрытие карт с Дохсейфа бабло вернут? А то сказали, что вернут то что было на счёте (были $)

Доброго дня. Перед закриттям рахунку, ви можете самостійно вивести кошти з дохідного сейфу на основний рахунок і зняти їх (якщо активний пластик). Якщо ні - при подачі заяви на закриття, кошти з дохідного сейфу автоматично перейдуть на основний рахунок, звідки зможете їх отримати.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:26

  ramzes4 написав:
  vollena71 написав:Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок


Интересно, будет ли кешбек при оплате через GooglePay?

Судя по тексту новости - должен быть https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... izdku-2541
Но в полных правилах упоминаний о GooglePay нет https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html

Доброго дня. Буде.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:29

  DjPavel написав:Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор :shock: , сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл. :evil:

Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.

Доброго дня. Банком був направлений запит до МПС з ціллю прояснити причину ситуації. Відповімо, як тільки отримаємо зворотній зв’язок. Приносимо вибачення за довге очікування.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:38

  DjPavel написав:И еще один глюк, который не может Альфа починить уже наверное, пару лет прошло. Я писал об этом и здесь на форуме, и в приложении, а воз и ныне там. Если открыто 2 карты Тревел (у меня также было и по картам Максимум), и, например, ты рассчитываешься только одной картой, а вторая у тебя прозапас, траты по категории путешествия почему-то всегда возвращает на карту, которой я не пользуюсь (даже не предлагая выбор на какую карту вернуть). В итоге снять я их оттуда не могу потому что комиссия, как и погасить другую карту Тревел, которой рассчитываюсь постоянно и по которой изначально это списание и проходило. Зачем так реализовано? Почему нельзя сделать по-человечески, чтобы деньги возвращались именно на ту карту, с которой и была трата, или хотя бы предоставить пользователю выбор карты для возврата?? :evil:

P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.

Питання в роботі. Відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:44

  lov2108 написав:
  uaprofi написав:Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала


+1. Сегодня оплатил покупку приложением Ашана. В sense покупка прошла по категории "продукты". 1% орехами не насыпали....будут ли потом согласно акции 5%? :roll:

Доброго дня. В роботі. Відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6527
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:20

Re: Альфа-Банк

Flamingo, поддержка А-Банка сообщает, что принимает и отправляет только в рабочие дни.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3457
З нами з: 08.03.18
Подякував: 414 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:21

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?

Доброго дня. Дивимось.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9585958695879588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
329 112659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 07:48
sens
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 42, 43, 44
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
436 104187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 07:41
sens
Кристал Банк 1 ... 9, 10, 11
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:38
102 33138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 07:40
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.