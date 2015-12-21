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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:55
novichok написав:
А СЭПил кто то с Альфы на Моно? У меня с утра ещё не дошло.
С двух разных акков, сегодня утром сепил - на МОНО и Абанке до сих пор нету
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:18
Ripple2 написав:
При закрытие карт с Дохсейфа бабло вернут? А то сказали, что вернут то что было на счёте (были $)
Доброго дня. Перед закриттям рахунку, ви можете самостійно вивести кошти з дохідного сейфу на основний рахунок і зняти їх (якщо активний пластик). Якщо ні - при подачі заяви на закриття, кошти з дохідного сейфу автоматично перейдуть на основний рахунок, звідки зможете їх отримати.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:26
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:29
DjPavel написав:
Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор
, сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.
Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.
Доброго дня. Банком був направлений запит до МПС з ціллю прояснити причину ситуації. Відповімо, як тільки отримаємо зворотній зв’язок. Приносимо вибачення за довге очікування.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:38
DjPavel написав:
И еще один глюк, который не может Альфа починить уже наверное, пару лет прошло. Я писал об этом и здесь на форуме, и в приложении, а воз и ныне там. Если открыто 2 карты Тревел (у меня также было и по картам Максимум), и, например, ты рассчитываешься только одной картой, а вторая у тебя прозапас, траты по категории путешествия почему-то всегда возвращает на карту, которой я не пользуюсь (даже не предлагая выбор на какую карту вернуть). В итоге снять я их оттуда не могу потому что комиссия, как и погасить другую карту Тревел, которой рассчитываюсь постоянно и по которой изначально это списание и проходило. Зачем так реализовано? Почему нельзя сделать по-человечески, чтобы деньги возвращались именно на ту карту, с которой и была трата, или хотя бы предоставить пользователю выбор карты для возврата??
P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа
, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.
Питання в роботі. Відпишусь.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:44
lov2108 написав: uaprofi написав:Вкладчик1234
в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений
... может конечно к утру наладится
З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала
+1. Сегодня оплатил покупку приложением Ашана. В sense покупка прошла по категории "продукты". 1% орехами не насыпали....будут ли потом согласно акции 5%?
Доброго дня. В роботі. Відпишусь.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 08:05
Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 08:20
Flamingo, поддержка А-Банка сообщает, что принимает и отправляет только в рабочие дни.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 08:21
Flamingo написав:
Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?
Доброго дня. Дивимось.
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