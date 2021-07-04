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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9586958795889589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:05

  Oktawa написав:Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?

Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:09

  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?

Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.

Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:18

  Oktawa написав:Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?

Банк може заблокувати картку, якщо операція матиме ознаки підозрілої. Це зроблено для збереження коштів, якщо раптом операцію проводять шахраї. Терміни розблокування - до 40 хвилин при умові успішної ідентифікації.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10547
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:42

  DjPavel написав:Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор :shock: , сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл. :evil:

Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.


в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэл
может затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25

  Oktawa написав:
  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?

Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.

Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?

В Укрсиба тянучка реалізована через якусь кантору, яку підозрілою вважають і Альфа, і Моно...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:53

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?

Доброго дня. Дивимось.

Доброго дня. Загальної проблеми з відправкою платежів не виявлено. Готові перевірити кожен окремий випадок. Для цього, напишіть дату та суму платежу в ПП.
Alfa_Bank
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