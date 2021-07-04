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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9586958795889589 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1057 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 215 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 183 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 176 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 285 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 198 Всього голосів : 1057 Додано: Пон 05 лип, 2021 09:05 Oktawa написав: Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина? Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?

Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію. Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 10547 З нами з: 18.02.13 Подякував: 115 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 09:09 Alfa_Bank написав: Oktawa написав: Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина? Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?

Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію. Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.

Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты? Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты? Oktawa Повідомлень: 304 З нами з: 08.11.17 Подякував: 395 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 09:18 Oktawa написав: Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты? Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?

Банк може заблокувати картку, якщо операція матиме ознаки підозрілої. Це зроблено для збереження коштів, якщо раптом операцію проводять шахраї. Терміни розблокування - до 40 хвилин при умові успішної ідентифікації. Банк може заблокувати картку, якщо операція матиме ознаки підозрілої. Це зроблено для збереження коштів, якщо раптом операцію проводять шахраї. Терміни розблокування - до 40 хвилин при умові успішної ідентифікації. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 10547 З нами з: 18.02.13 Подякував: 115 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 09:42 DjPavel написав: Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор , сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.



Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос. Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор, сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.



в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэл

может затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте? в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэлможет затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте? mephala Повідомлень: 7220 З нами з: 07.04.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 801 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25 Oktawa написав: Alfa_Bank написав: Oktawa написав: Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина? Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?

Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію. Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.

Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты? Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?

В Укрсиба тянучка реалізована через якусь кантору, яку підозрілою вважають і Альфа, і Моно... В Укрсиба тянучка реалізована через якусь кантору, яку підозрілою вважають і Альфа, і Моно... KVV Повідомлень: 841 З нами з: 29.11.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 10:53 Alfa_Bank написав: Flamingo написав: Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)? Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?

Доброго дня. Дивимось. Доброго дня. Дивимось.

Доброго дня. Загальної проблеми з відправкою платежів не виявлено. Готові перевірити кожен окремий випадок. Для цього, напишіть дату та суму платежу в ПП. Доброго дня. Загальної проблеми з відправкою платежів не виявлено. Готові перевірити кожен окремий випадок. Для цього, напишіть дату та суму платежу в ПП. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 10547 З нами з: 18.02.13 Подякував: 115 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:51 mephala написав: DjPavel написав: Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор , сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.



Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос. Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор, сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.



в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэл

может затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте? в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэлможет затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте?

У меня их три (две карты на одном счету, которые активно использую, а третья на отдельм счету - про запас. По обороту - все может быть, именно для этого я писал в поддержку с вопросом - были ли выполнены условия для доступа в лаунж, поскольку приложение Sense показывало что условия были выполнены по каждой из карт (там можно проваливаться в отдельную карту). К сожалению, приложение не отображает отдельно обороты по выбранным картам (если проваливаться в историю транзакций по карте - то транзакции отображаются общие по счету, если они открыты к одному счету), поэтому я этого проверить не могу, но активно использовал обе карты. У меня их три (две карты на одном счету, которые активно использую, а третья на отдельм счету - про запас. По обороту - все может быть, именно для этого я писал в поддержку с вопросом - были ли выполнены условия для доступа в лаунж, поскольку приложение Sense показывало что условия были выполнены по каждой из карт (там можно проваливаться в отдельную карту). К сожалению, приложение не отображает отдельно обороты по выбранным картам (если проваливаться в историю транзакций по карте - то транзакции отображаются общие по счету, если они открыты к одному счету), поэтому я этого проверить не могу, но активно использовал обе карты. DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1470 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1081 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:54 DjPavel написав:

P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать. P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн?, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.



Небольшой update по моей истории по общению в чате. Ответили мне в итоге спустя 50 минут (пятьдесят минут!! и только после того, как я приложению Sense выставил 1 балл в андроид макрете. Только после этого мне написали, что мое сообщение было передано в службу, которая занимается решением подобных вопросов. А до этого, видимо я должен был сам догадаться. Хотя в истории чата видно, что я ожидал ответа и после моего первого сообщения, отправил еще как минимум три. Небольшой update по моей истории по общению в чате. Ответили мне в итоге спустя 50 минут (!! и только после того, как я приложению Sense выставил 1 балл в андроид макрете. Только после этого мне написали, что мое сообщение было передано в службу, которая занимается решением подобных вопросов. А до этого, видимо я должен был сам догадаться. Хотя в истории чата видно, что я ожидал ответа и после моего первого сообщения, отправил еще как минимум три. DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1470 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1081 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9586958795889589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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