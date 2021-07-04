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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:05
Oktawa написав:
Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?
Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:09
Alfa_Bank написав: Oktawa написав:
Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?
Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.
Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:18
Oktawa написав:
Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?
Банк може заблокувати картку, якщо операція матиме ознаки підозрілої. Це зроблено для збереження коштів, якщо раптом операцію проводять шахраї. Терміни розблокування - до 40 хвилин при умові успішної ідентифікації.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:42
DjPavel написав:
Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор
, сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.
Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.
в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэл
может затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25
Oktawa написав: Alfa_Bank написав: Oktawa написав:
Пытаюсь потянуть деньги с Альфы дебетки пакетной Укрсибом (ньюкард) выбивает ошибку: неверный срок действия карты, хотя все указано верно. В чем может быть причина?
Доброго дня. Напишіть номер рахунку, дату та час операції, подивлюся чи є проблема з нашої сторони. Або ж напишіть у чат чи зверніться на гарячу лінію.
Уже в чате ответили, что карта заблокована службой безпеки. Это что теперь каждый платёж нужно будет ждать по 30-40 мин разблокировки карты?
В Укрсиба тянучка реалізована через якусь кантору, яку підозрілою вважають і Альфа, і Моно...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:53
Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
Уважаемый представитель банка - это не звучало в виде вопроса и поэтому вероятно Вы никак это не прокомментировали этот момент, но минимум у 3 пользователей форума отправленные вчера утром платежи отправленные по СЭП в банки, которые также как и Альфа работают в режиме 23/7 до адресатов не дошли. Можно ли узнать это проблема на стороне Альфы или же банков получателей (судя по сообщениям не поступили платежи в Монобанк и А-банк)?
Доброго дня. Дивимось.
Доброго дня. Загальної проблеми з відправкою платежів не виявлено. Готові перевірити кожен окремий випадок. Для цього, напишіть дату та суму платежу в ПП.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:51
mephala написав: DjPavel написав:
Хочу предупредить, тех кто планирует посещение лаунжа с картой Travel. Недавно, при посещении одного из лаунжей при попытке зайти в лаунж в Батуми, предложило платное списание по карте, естественно, я отказался. При этом по другой карте Тревел (оформленной на жену), проблем не возникло. Но в итоге лаунжем воспользоваться не смогли (поскольку нас было 2е, а доступ только для одного был). При этом в Киеве зашли в лаунж без проблем (это было до Батуми). В приложении в графе Аэропорт сервисы было указано, что условия были выполнены по карте, но в количестве посещений в графе доступных проходов в разделе Бизнес-залы был указан прочерк (т.е. ноль), как будто бы я уже использовал все 10 проходов по карте, хотя делал всего одно посещение до этого. Писал сразу в поддержку 21 июня, и пытался решить вопрос здесь через представителя. Сегодня 4 июля, ситуацию решают до сих пор
, сообщили что направили обращение к VISA. Так что проверяйте, доступность, сервисов заранее, чтобы не попасть в ситуацию в которую попал я. Альфа банк меня в этот раз очень подвёл.
Вообще, сервисы Master видимо работают лучше. По прилету, Fast Track у Mastercard всегда открыт, а вот у VISA Fast Line почему-то всегда закрыт (по крайней мере 2 раза за последние 2 недели был закрыт). Может нужно искать кого-то, чтобы тебя открыли и пропустили. Но почему-бы не сделать нормально, как у Мастера - где просто стоит считыватель на вход, зачем танцы с бубном через обращение к представителю Визы - я не понимаю. Но это уже не к Альфе вопрос.
в одном из постов вы написали что юзаете только одну карту трэвэл
может затык в том что вы не обеспечили оборот по второй карте?
У меня их три (две карты на одном счету, которые активно использую, а третья на отдельм счету - про запас. По обороту - все может быть, именно для этого я писал в поддержку с вопросом - были ли выполнены условия для доступа в лаунж, поскольку приложение Sense показывало что условия были выполнены по каждой из карт (там можно проваливаться в отдельную карту). К сожалению, приложение не отображает отдельно обороты по выбранным картам (если проваливаться в историю транзакций по карте - то транзакции отображаются общие по счету, если они открыты к одному счету), поэтому я этого проверить не могу, но активно использовал обе карты.
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DjPavel
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:54
DjPavel написав:
P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа
, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.
Небольшой update по моей истории по общению в чате. Ответили мне в итоге спустя 50 минут (пятьдесят минут
!! и только после того, как я приложению Sense выставил 1 балл в андроид макрете. Только после этого мне написали, что мое сообщение было передано в службу, которая занимается решением подобных вопросов. А до этого, видимо я должен был сам догадаться. Хотя в истории чата видно, что я ожидал ответа и после моего первого сообщения, отправил еще как минимум три.
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