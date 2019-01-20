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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 17:52
DjPavel написав:
С тестами было строго, если вы про Грузию. На третий день можно онлайн в Синево записаться и оплатить, так вроде самый дешевый вариант был, как мне показалось.
т.е. у каждого при регистрации на рейс смотрели справку и проверяли её?
а бесплатных тестов по платине не предусмотрено?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:27
uaprofi написав:
а бесплатных тестов по платине не предусмотрено?
Бесплатные тесты знаю были у Визы по инфиням - мы по прилету в Украины пользовали, но это еще было в мае т.е. до того как Украина в зеленую зону превратилась и отменила эту ерунду с Дией
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:24
Alfa_Bank написав: Ромасик написав:Alfa_Bank
, у вас указана несуществующая почта котактов с разработчиком в Google play для Sense. Хотел отправить им пожелание, но получил отбой от mail daemoon.
Доброго дня. Пошта help@alfabank.kiev.ua
робоча. Щойно перевірили.
да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded
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Додано: Вів 06 лип, 2021 07:15
Ромасик написав:
да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded
Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.
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