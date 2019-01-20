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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9587958895899590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:52

  DjPavel написав:С тестами было строго, если вы про Грузию. На третий день можно онлайн в Синево записаться и оплатить, так вроде самый дешевый вариант был, как мне показалось.


т.е. у каждого при регистрации на рейс смотрели справку и проверяли её?
а бесплатных тестов по платине не предусмотрено?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:27

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а бесплатных тестов по платине не предусмотрено?
Бесплатные тесты знаю были у Визы по инфиням - мы по прилету в Украины пользовали, но это еще было в мае т.е. до того как Украина в зеленую зону превратилась и отменила эту ерунду с Дией
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:24

  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:Alfa_Bank, у вас указана несуществующая почта котактов с разработчиком в Google play для Sense. Хотел отправить им пожелание, но получил отбой от mail daemoon.

Доброго дня. Пошта help@alfabank.kiev.ua робоча. Щойно перевірили.

да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:15

  Ромасик написав:да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded

Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:50

  DjPavel написав:
  DjPavel написав:
P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.


Небольшой update по моей истории по общению в чате. Ответили мне в итоге спустя 50 минут (пятьдесят минут!! и только после того, как я приложению Sense выставил 1 балл в андроид макрете. Только после этого мне написали, что мое сообщение было передано в службу, которая занимается решением подобных вопросов. А до этого, видимо я должен был сам догадаться. Хотя в истории чата видно, что я ожидал ответа и после моего первого сообщения, отправил еще как минимум три.

Доброго дня. Приносимо вибачення за довге очікування. Якщо питання потребує підключення агента другої лінії, відповідь вже надається оф лайн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:52

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
только что переводил трату в рассрочку в сенсе. канеш удобнее чем через смски ранее. но есть что еще править.
1. Когда заходишь в историю в выбираешь трату более 500 грн то есть надпись - "доступна рассрочка". Но сообщение не кликабельно - а было бы удобно что бы и отсюда можно было перевести в рассрочку а не идти в отдельное меню.
2. Перевел в рассрочку с отдельного меню для рассрочек. Ввел код из смс. Выскочило сообщение "что то пошло не так. попробуйте еще раз". Пока пробовал сделать еще раз - на телефон прилетело сообщение от 3550 что рассрочка активирована. Лучше бы оно работало более четко.
3. Гашение рассрочки думали сделать как удобнее а вышло как всегда. То что можно вручную погасить только часть рассрочки это хорошо но лучше бы сделали еще одну кнопку "погасить полностью".
Потому что я гасил недавно рассрочку введя руками сумму которую писало перед мной. после закрытия рассрочки - вылезла копейка по этой же рассрочке. пришлось еще раз руками закрывать эту копейку. вроде и мелочь - но неудобно
mephala
 
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