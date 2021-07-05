Додано: Вів 06 лип, 2021 08:52

ОфПреду

только что переводил трату в рассрочку в сенсе. канеш удобнее чем через смски ранее. но есть что еще править.

1. Когда заходишь в историю в выбираешь трату более 500 грн то есть надпись - "доступна рассрочка". Но сообщение не кликабельно - а было бы удобно что бы и отсюда можно было перевести в рассрочку а не идти в отдельное меню.

2. Перевел в рассрочку с отдельного меню для рассрочек. Ввел код из смс. Выскочило сообщение "что то пошло не так. попробуйте еще раз". Пока пробовал сделать еще раз - на телефон прилетело сообщение от 3550 что рассрочка активирована. Лучше бы оно работало более четко.

3. Гашение рассрочки думали сделать как удобнее а вышло как всегда. То что можно вручную погасить только часть рассрочки это хорошо но лучше бы сделали еще одну кнопку "погасить полностью".

Потому что я гасил недавно рассрочку введя руками сумму которую писало перед мной. после закрытия рассрочки - вылезла копейка по этой же рассрочке. пришлось еще раз руками закрывать эту копейку. вроде и мелочь - но неудобно