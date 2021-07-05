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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:29
balance написав:
Колеги, є в наявності кредитна картка World "Максимум", в додатку доступна для оформлення цифрова кредитна картка RED. Це той самий продукт під новим іменем?
Тарифи на перший погляд однакові, але можливо є підводні камені?
+1 до питання.
Чи юзати Максимку 2.0 і не "винаходити колесо" ?
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lov2108
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:34
lov2108 написав: balance написав:
Колеги, є в наявності кредитна картка World "Максимум", в додатку доступна для оформлення цифрова кредитна картка RED. Це той самий продукт під новим іменем?
Тарифи на перший погляд однакові, але можливо є підводні камені?
+1 до питання.
Чи юзати Максимку 2.0 і не "винаходити колесо" ?
по новій картці ліміт пропонують більший, але хотілось би, щоб залишилась лиш одна картка, цікавить що буде з поточними розстрочками, не хочеться множити картки і збільшувати загальний кред ліміт, щоб це не вплинуло на ліміти в інших банках
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balance
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:36
Шановні підкажіть, а скільки візьме комісу бегемот з зарплатної/пенсійної карток, якщо тянути Sens`ом !
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lov2108
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