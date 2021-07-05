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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9588958995909591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:29

  balance написав:Колеги, є в наявності кредитна картка World "Максимум", в додатку доступна для оформлення цифрова кредитна картка RED. Це той самий продукт під новим іменем?
Тарифи на перший погляд однакові, але можливо є підводні камені?

+1 до питання.
Чи юзати Максимку 2.0 і не "винаходити колесо" ? :roll:
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:34

  lov2108 написав:
  balance написав:Колеги, є в наявності кредитна картка World "Максимум", в додатку доступна для оформлення цифрова кредитна картка RED. Це той самий продукт під новим іменем?
Тарифи на перший погляд однакові, але можливо є підводні камені?

+1 до питання.
Чи юзати Максимку 2.0 і не "винаходити колесо" ? :roll:

по новій картці ліміт пропонують більший, але хотілось би, щоб залишилась лиш одна картка, цікавить що буде з поточними розстрочками, не хочеться множити картки і збільшувати загальний кред ліміт, щоб це не вплинуло на ліміти в інших банках
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:36

Re: Альфа-Банк

Шановні підкажіть, а скільки візьме комісу бегемот з зарплатної/пенсійної карток, якщо тянути Sens`ом !
lov2108
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Повідомлень: 2218
З нами з: 26.02.09
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  #<1 ... 9588958995909591
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