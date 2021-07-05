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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9588958995909591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:29

  balance написав:Колеги, є в наявності кредитна картка World "Максимум", в додатку доступна для оформлення цифрова кредитна картка RED. Це той самий продукт під новим іменем?
Тарифи на перший погляд однакові, але можливо є підводні камені?

+1 до питання.
Чи юзати Максимку 2.0 і не "винаходити колесо" ? :roll:
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:34

  lov2108 написав:
  balance написав:Колеги, є в наявності кредитна картка World "Максимум", в додатку доступна для оформлення цифрова кредитна картка RED. Це той самий продукт під новим іменем?
Тарифи на перший погляд однакові, але можливо є підводні камені?

+1 до питання.
Чи юзати Максимку 2.0 і не "винаходити колесо" ? :roll:

по новій картці ліміт пропонують більший, але хотілось би, щоб залишилась лиш одна картка, цікавить що буде з поточними розстрочками, не хочеться множити картки і збільшувати загальний кред ліміт, щоб це не вплинуло на ліміти в інших банках
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:36

Re: Альфа-Банк

Шановні підкажіть, а скільки візьме комісу бегемот з зарплатної/пенсійної карток, якщо тянути Sens`ом !
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:51

  lov2108 написав:Шановні підкажіть, а скільки візьме комісу бегемот з зарплатної/пенсійної карток, якщо тянути Sens`ом !

0,5%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:18

Опять по ашану

Уважаемый представитель сегодня еще раз потестил оплату в ашане на самокассе картой альфы через qr крд. Я помню что вы писали что кешью не начислились из-за того что ашан не передал вам номер конкретного терминала. И от того кэшью пока не начислились. После покупки сегодня кэшью снова не начислились. Но вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%). Товар я покупал аналогичный что и в прошлый раз. Вот теперь не могу понять - ббыли ли изменены условия программы и теперь бонусы будут в виде баллов ашана а не кешью или это что-то другое. Кстати стандартные орехи кешью (1%) при выбранной категории продукты по прежнему не начислены. Отсюда вопрос можно ли будет этти покупки после их пповедения по счету обналичивать на кэшью (ведь по программе орехов обмену подлежат лишь покупки по которым было начислено хоть сколько-нибудь орехов)?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:23

  Flamingo написав:Уважаемый представитель сегодня еще раз потестил оплату в ашане на самокассе картой альфы через qr крд. Я помню что вы писали что кешью не начислились из-за того что ашан не передал вам номер конкретного терминала. И от того кэшью пока не начислились. После покупки сегодня кэшью снова не начислились. Но вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%). Товар я покупал аналогичный что и в прошлый раз. Вот теперь не могу понять - ббыли ли изменены условия программы и теперь бонусы будут в виде баллов ашана а не кешью или это что-то другое. Кстати стандартные орехи кешью (1%) при выбранной категории продукты по прежнему не начислены. Отсюда вопрос можно ли будет этти покупки после их пповедения по счету обналичивать на кэшью (ведь по программе орехов обмену подлежат лишь покупки по которым было начислено хоть сколько-нибудь орехов)?

Доброго дня. Писала що "На даний момент йде процес оновлення терміналів-учасників". Поки інформації, що термінал доданий не було, готові розглядати кожен випадок окремо. Вашу ситуацію зафіксувала. Ваше питання з приводу можливості повернення такої покупки уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:27

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель сегодня еще раз потестил оплату в ашане на самокассе картой альфы через qr крд. Я помню что вы писали что кешью не начислились из-за того что ашан не передал вам номер конкретного терминала. И от того кэшью пока не начислились. После покупки сегодня кэшью снова не начислились. Но вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%). Товар я покупал аналогичный что и в прошлый раз. Вот теперь не могу понять - ббыли ли изменены условия программы и теперь бонусы будут в виде баллов ашана а не кешью или это что-то другое. Кстати стандартные орехи кешью (1%) при выбранной категории продукты по прежнему не начислены. Отсюда вопрос можно ли будет этти покупки после их пповедения по счету обналичивать на кэшью (ведь по программе орехов обмену подлежат лишь покупки по которым было начислено хоть сколько-нибудь орехов)?

Доброго дня. Писала що "На даний момент йде процес оновлення терміналів-учасників". Поки інформації, що термінал доданий не було, готові розглядати кожен випадок окремо. Вашу ситуацію зафіксувала. Ваше питання з приводу можливості повернення такої покупки уточнюю.


Тут напевно більше питання чи 5% горіхами чи бонусами самого Ашану.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:31

  lov2108 написав:
Тут напевно більше питання чи 5% горіхами чи бонусами самого Ашану.

Горіхами.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:04

  Flamingo написав: Кстати стандартные орехи кешью (1%) при выбранной категории продукты по прежнему не начислены. Отсюда вопрос можно ли будет этти покупки после их пповедения по счету обналичивать на кэшью (ведь по программе орехов обмену подлежат лишь покупки по которым было начислено хоть сколько-нибудь орехов)?

Така покупка буде доступна для повернення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:05

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:о вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%)


ОПА! это прямо на след день или проводка прошла типа 3-4 дня? надо затестить, Ашан еще как понимаю прОцент чистыми идет?
cohan
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