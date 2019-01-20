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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9589959095919592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:26

  cohan написав:
  Flamingo написав:о вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%)


ОПА! это прямо на след день или проводка прошла типа 3-4 дня? надо затестить, Ашан еще как понимаю прОцент чистыми идет?

Да отразилось чистымм бонусами ашана. Сразу в чеке. Доступны к списанию с завтрашнего дня. Мож конечно акция какая. Но покупал обычный развесной зефир
Flamingo
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  #<1 ... 9589959095919592
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