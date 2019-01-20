|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:26
cohan написав: Flamingo написав:
о вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%)
ОПА! это прямо на след день или проводка прошла типа 3-4 дня? надо затестить, Ашан еще как понимаю прОцент чистыми идет?
Да отразилось чистымм бонусами ашана. Сразу в чеке. Доступны к списанию с завтрашнего дня. Мож конечно акция какая. Но покупал обычный развесной зефир
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6541
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2340
|743636
|
Вів 06 лип, 2021 13:12
Успіх
|
|397
|320682
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6875
|1556018
|
|