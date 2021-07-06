Додано: Вів 06 лип, 2021 20:15

novichok написав: Если расчетная дата 10 число,припадает на субботу,то когда лучше гаситься,в пятницу СЭПом или можно в субботу? А р2р? Если расчетная дата 10 число,припадает на субботу,то когда лучше гаситься,в пятницу СЭПом или можно в субботу? А р2р?

тут периодично идет плач Ярославны от тех, кто гасится в выходныетолько в пятницу. в субботу уже прочитаете, сколько в пятницу банк с Вас списал.СЭП. p2p в лобовую уже тоже не пройдет, надо хитрить.пополнение через терминал до 18:00моя личная рекомендация - гаситесь на пару дней раньше