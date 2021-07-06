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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:26
cohan написав: Flamingo написав:
о вот на бонусный счет самого ашана начислилось бонусов не 2% (как должно было быть по бонусной программе ашана), а 7% (т.е. 2+5%)
ОПА! это прямо на след день или проводка прошла типа 3-4 дня? надо затестить, Ашан еще как понимаю прОцент чистыми идет?
Да отразилось чистымм бонусами ашана. Сразу в чеке. Доступны к списанию с завтрашнего дня. Мож конечно акция какая. Но покупал обычный развесной зефир
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Flamingo
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Додано: Вів 06 лип, 2021 18:31
Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?
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novichok
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Додано: Вів 06 лип, 2021 18:36
novichok написав:
Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?
Конечно есть. В правилах
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719
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Kalgan
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Додано: Вів 06 лип, 2021 18:42
Kalgan написав: novichok написав:
Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?
Конечно есть. В правилах
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719
Для онлайн покупки в Эпицентре пойдет или нет?
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novichok
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Додано: Вів 06 лип, 2021 19:13
novichok написав: Kalgan написав: novichok написав:
Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?
Конечно есть. В правилах
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719
Для онлайн покупки в Эпицентре пойдет или нет?
да
если что - быстро отменяется звонком на горячку
а вот с привозом неполного товара - еще тот гемор, заявления писать и т.д.
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cohan
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Додано: Вів 06 лип, 2021 19:48
Если расчетная дата 10 число,припадает на субботу,то когда лучше гаситься,в пятницу СЭПом или можно в субботу? А р2р?
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novichok
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:15
novichok написав:
Если расчетная дата 10 число,припадает на субботу,то когда лучше гаситься,в пятницу СЭПом или можно в субботу? А р2р?
тут периодично идет плач Ярославны от тех, кто гасится в выходные
только в пятницу. в субботу уже прочитаете, сколько в пятницу банк с Вас списал.
СЭП. p2p в лобовую уже тоже не пройдет, надо хитрить.
пополнение через терминал до 18:00
моя личная рекомендация - гаситесь на пару дней раньше
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Shaman
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:31
Shaman написав:
p2p в лобовую уже тоже не пройдет, надо хитрить.
Так вроде ж писали что если гасиЦЦа по р2р через МАБ (в любом его проявлении) то тоже годиЦЦа "день в день" если в рабочее время, не?
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Flamingo
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:42
Flamingo написав: Shaman написав:
p2p в лобовую уже тоже не пройдет, надо хитрить.
Так вроде ж писали что если гасиЦЦа по р2р через МАБ (в любом его проявлении) то тоже годиЦЦа "день в день" если в рабочее время, не?
походу да, проводка по выписке проходит день в день. значит, если тянуть Альфой, то можно успеть - в РАБОЧЕЕ время в РАБОЧИЕ дни. в нерабочее время опять же можно попытаться схитрить.
толкать чужими банками все равно не надо
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 06 лип, 2021 20:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:44
Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded
Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
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Ромасик
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