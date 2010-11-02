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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9590959195929593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:13

  Ромасик написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded

Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.

дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Это ж как сильно надо было спамить что Алла забанила? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:25

Re: Альфа-Банк

novichok написав:
  Kalgan написав:
  novichok написав:Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?

Конечно есть. В правилах :mrgreen:
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719

Для онлайн покупки в Эпицентре пойдет или нет?
Для онлайн покупки в Эпицентре ещё лучше подойдёт УкрСиб Ньюкард
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:41

  Ромасик написав:дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:46

  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?

Перевірили. Немає забанених користувачів.
Alfa_Bank
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