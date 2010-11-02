|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:13
Ромасик написав: Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded
Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
Это ж как сильно надо было спамить что Алла забанила?
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6547
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 1764 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:25
novichok написав: Kalgan написав: novichok написав:
Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?
Конечно есть. В правилах
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719
Для онлайн покупки в Эпицентре пойдет или нет?
Для онлайн покупки в Эпицентре ещё лучше подойдёт УкрСиб Ньюкард
-
alter
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:41
Ромасик написав:
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10555
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:46
Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?
Перевірили. Немає забанених користувачів.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10555
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7431
|1039114
|
|
|48961
|6309621
|
|
|404
|322542
|
Сер 07 лип, 2021 01:46
klug
|