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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:13
Ромасик написав: Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded
Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
Это ж как сильно надо было спамить что Алла забанила?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 22:25
novichok написав: Kalgan написав: novichok написав:
Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?
Конечно есть. В правилах
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719
Для онлайн покупки в Эпицентре пойдет или нет?
Для онлайн покупки в Эпицентре ещё лучше подойдёт УкрСиб Ньюкард
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Додано: Сер 07 лип, 2021 07:41
Ромасик написав:
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 07:46
Alfa_Bank написав: Ромасик написав:
дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.
Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?
Перевірили. Немає забанених користувачів.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 08:28
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
только что переводил трату в рассрочку в сенсе. канеш удобнее чем через смски ранее. но есть что еще править.
1. Когда заходишь в историю в выбираешь трату более 500 грн то есть надпись - "доступна рассрочка". Но сообщение не кликабельно - а было бы удобно что бы и отсюда можно было перевести в рассрочку а не идти в отдельное меню.
Доброго дня.
1. Поле «Перевести в розстрочку» в загальній історії і історії по рахунку клікабельне, додатково, можна відкрити саму операцію та натиснути «перевети в розстрочку». Можна більше деталей зі скринами, що у вас не виходить?
так там і без скрінів все видно - коли провалюєшся в операцію є кольоровий напис що доступна розстрочка. от його і хочеться в першу чергу натиснути. а оте «перевети в розстрочку» що знаходиться в самому низу сторінки в переліку доступних операцій ще потрібно здогадатися туди крутнути) я тільки після вашого повідомлення докрутив сторінку до низу)
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mephala
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Додано: Сер 07 лип, 2021 08:35
mephala написав:
так там і без скрінів все видно - коли провалюєшся в операцію є кольоровий напис що доступна розстрочка. от його і хочеться в першу чергу натиснути. а оте «перевети в розстрочку» що знаходиться в самому низу сторінки в переліку доступних операцій ще потрібно здогадатися туди крутнути) я тільки після вашого повідомлення докрутив сторінку до низу)
Дякую за уточнення. Поле клікабельне, якщо натиснути на нього безпосередньо у головному меню Історії (не провалюючись в саму операцію). Щодо клікабельності в самій операції, побажання передала.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:21
Alfa_Bank написав: greenozon написав:
У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -
6.1.2
6.1.3
при кліку на них вилазить помилка
Доброго дня. Дякую, виправимо.
йшов 3ій тиждень...
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:25
Кому-то уже насыпали 500 орехов? Или это надо ждать 10 числа?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:29
greenozon написав: Alfa_Bank написав: greenozon написав:
У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -
6.1.2
6.1.3
при кліку на них вилазить помилка
Доброго дня. Дякую, виправимо.
йшов 3ій тиждень...
Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?
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