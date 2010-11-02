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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9591959295939594>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:13

  Ромасик написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:да, она. Попробовал повторно, все равно приходит ответ retry timeout exceeded

Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.

дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Это ж как сильно надо было спамить что Алла забанила? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:25

Re: Альфа-Банк

novichok написав:
  Kalgan написав:
  novichok написав:Что входит в ореховую категорию Все для дома? Где то есть расшифровки категорий?

Конечно есть. В правилах :mrgreen:
Все для дому - будівельні гіпермаркети, магазини меблів, декору, текстилю та галантереї. Коди MCC: 5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719

Для онлайн покупки в Эпицентре пойдет или нет?
Для онлайн покупки в Эпицентре ещё лучше подойдёт УкрСиб Ньюкард
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:41

  Ромасик написав:дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:46

  Alfa_Bank написав:
  Ромасик написав:дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Дивно. Ми нікого не банимо. Давайте перевіримо. Вкажіть поштову адресу, з якої писали?

Перевірили. Немає забанених користувачів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:28

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
только что переводил трату в рассрочку в сенсе. канеш удобнее чем через смски ранее. но есть что еще править.
1. Когда заходишь в историю в выбираешь трату более 500 грн то есть надпись - "доступна рассрочка". Но сообщение не кликабельно - а было бы удобно что бы и отсюда можно было перевести в рассрочку а не идти в отдельное меню.

Доброго дня.
1. Поле «Перевести в розстрочку» в загальній історії і історії по рахунку клікабельне, додатково, можна відкрити саму операцію та натиснути «перевети в розстрочку». Можна більше деталей зі скринами, що у вас не виходить?


так там і без скрінів все видно - коли провалюєшся в операцію є кольоровий напис що доступна розстрочка. от його і хочеться в першу чергу натиснути. а оте «перевети в розстрочку» що знаходиться в самому низу сторінки в переліку доступних операцій ще потрібно здогадатися туди крутнути) я тільки після вашого повідомлення докрутив сторінку до низу)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:35

  mephala написав:
так там і без скрінів все видно - коли провалюєшся в операцію є кольоровий напис що доступна розстрочка. от його і хочеться в першу чергу натиснути. а оте «перевети в розстрочку» що знаходиться в самому низу сторінки в переліку доступних операцій ще потрібно здогадатися туди крутнути) я тільки після вашого повідомлення докрутив сторінку до низу)

Дякую за уточнення. Поле клікабельне, якщо натиснути на нього безпосередньо у головному меню Історії (не провалюючись в саму операцію). Щодо клікабельності в самій операції, побажання передала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:21

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -

6.1.2
6.1.3

при кліку на них вилазить помилка

Доброго дня. Дякую, виправимо.



йшов 3ій тиждень... :shock: :shock: :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:25

Кому-то уже насыпали 500 орехов? Или это надо ждать 10 числа?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:29

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -

6.1.2
6.1.3

при кліку на них вилазить помилка

Доброго дня. Дякую, виправимо.



йшов 3ій тиждень... :shock: :shock: :shock:

Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:34

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
только что переводил трату в рассрочку в сенсе. канеш удобнее чем через смски ранее. но есть что еще править.
1. Когда заходишь в историю в выбираешь трату более 500 грн то есть надпись - "доступна рассрочка". Но сообщение не кликабельно - а было бы удобно что бы и отсюда можно было перевести в рассрочку а не идти в отдельное меню.

Доброго дня.
1. Поле «Перевести в розстрочку» в загальній історії і історії по рахунку клікабельне, додатково, можна відкрити саму операцію та натиснути «перевети в розстрочку». Можна більше деталей зі скринами, що у вас не виходить?


так там і без скрінів все видно - коли провалюєшся в операцію є кольоровий напис що доступна розстрочка. от його і хочеться в першу чергу натиснути. а оте «перевети в розстрочку» що знаходиться в самому низу сторінки в переліку доступних операцій ще потрібно здогадатися туди крутнути) я тільки після вашого повідомлення докрутив сторінку до низу)
Успокойтесь. "Разработчикам" в чате телеграмма уже сто раз об этом написали. Они не поняли проблемы. Это же так трудно осознать, что кнопка и надпись не должны выглядеть одинаково
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