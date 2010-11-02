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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9591959295939594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:43

-----
Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?[/quote]




посилання на форумі проскакувало
може воно старе (неофіційне)...?

https://alfabank.ua/upload/rules.html
greenozon
 
Повідомлень: 11538
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:45

  greenozon написав:-----
Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?
посилання на форумі проскакувало
може воно старе (неофіційне)...?

https://alfabank.ua/upload/rules.html

Можливо. Такі посилання вже не виправляємо. Просимо не користуватись збереженими, а переходити через офіційні джерела.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:46

Alfa_Bank
Дякую за розяснення
тоді попрошу офіційне авторизоване і актуальне посилання
greenozon
 
Повідомлень: 11538
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 878 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:48

  greenozon написав:Alfa_Bank
Дякую за розяснення
тоді попрошу офіційне авторизоване і актуальне посилання

Сенсацінний бонус
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10559
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
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  #<1 ... 9591959295939594
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