Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?[/quote]
посилання на форумі проскакувало
може воно старе (неофіційне)...?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:43
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Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?[/quote]
посилання на форумі проскакувало
може воно старе (неофіційне)...?
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:45
Можливо. Такі посилання вже не виправляємо. Просимо не користуватись збереженими, а переходити через офіційні джерела.
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:46
Alfa_Bank
Дякую за розяснення
тоді попрошу офіційне авторизоване і актуальне посилання
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:48
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