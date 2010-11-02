greenozon написав:----- Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання? посилання на форумі проскакувало може воно старе (неофіційне)...?
Здравствуйте Alfa_Bank ! Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день... В связи с этим 2 вопроса: 1. Участвуют ли в акции дополнительные карты? 2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка? Спасибо заранее...
Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день... В связи с этим 2 вопроса: 1. Участвуют ли в акции дополнительные карты? 2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка? Спасибо заранее...