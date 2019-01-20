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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9592959395949595>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:43

-----
Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?[/quote]




посилання на форумі проскакувало
може воно старе (неофіційне)...?

https://alfabank.ua/upload/rules.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:45

  greenozon написав:-----
Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання?
посилання на форумі проскакувало
може воно старе (неофіційне)...?

https://alfabank.ua/upload/rules.html

Можливо. Такі посилання вже не виправляємо. Просимо не користуватись збереженими, а переходити через офіційні джерела.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:46

Alfa_Bank
Дякую за розяснення
тоді попрошу офіційне авторизоване і актуальне посилання
greenozon
 
Повідомлень: 11541
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:48

  greenozon написав:Alfa_Bank
Дякую за розяснення
тоді попрошу офіційне авторизоване і актуальне посилання

Сенсацінний бонус
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:47

Здравствуйте Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день...
В связи с этим 2 вопроса:
1. Участвуют ли в акции дополнительные карты?
2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка?
Спасибо заранее...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:10

  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день...
В связи с этим 2 вопроса:
1. Участвуют ли в акции дополнительные карты?
2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка?
Спасибо заранее...

Доброго дня. Уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:42

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день...
В связи с этим 2 вопроса:
1. Участвуют ли в акции дополнительные карты?
2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка?
Спасибо заранее...

Доброго дня. Уточнюю.


1. Додаткові картки приймають участь, бонус виплачується на бонусний рахунок власника основного рахунку.
2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:04

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день...
В связи с этим 2 вопроса:
1. Участвуют ли в акции дополнительные карты?
2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка?
Спасибо заранее...

Доброго дня. Уточнюю.


1. Додаткові картки приймають участь, бонус виплачується на бонусний рахунок власника основного рахунку.
2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).


Стойте-стойте. Должен быть кэшбек.

Я так понимаю. "Кожної другої оплати" без привязки к одному дню. А вот "не більше трьох за календарний день" - с привязкой к одному дню.

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:24

  Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).

Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:38

  ramzes4 написав:
  Alfa_Bank написав:
1. Додаткові картки приймають участь, бонус виплачується на бонусний рахунок власника основного рахунку.
2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).


Стойте-стойте. Должен быть кэшбек.

Я так понимаю. "Кожної другої оплати" без привязки к одному дню. А вот "не більше трьох за календарний день" - с привязкой к одному дню.

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
[/quote]

+1. Я також так правила прочитав.
В інакшому випадку треба було трактувати так "кожної другої оплати протягом дня, але не більше 3-х безкоштовних поїздок".........
lov2108
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