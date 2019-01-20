greenozon написав:----- Доброго дня. Посилання у додатках та на офіційному сайті виправили після вашого звернення. Звідки ви взяли вказане посилання? посилання на форумі проскакувало може воно старе (неофіційне)...?
Здравствуйте Alfa_Bank ! Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день... В связи с этим 2 вопроса: 1. Участвуют ли в акции дополнительные карты? 2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка? Спасибо заранее...
Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день... В связи с этим 2 вопроса: 1. Участвуют ли в акции дополнительные карты? 2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка? Спасибо заранее...
Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день... В связи с этим 2 вопроса: 1. Участвуют ли в акции дополнительные карты? 2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка? Спасибо заранее...
Доброго дня. Уточнюю.
1. Додаткові картки приймають участь, бонус виплачується на бонусний рахунок власника основного рахунку. 2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Подскажите пожалуйста по акции метро в Киеве... Сын ездит на работу на метро, а домой возвращается с коллегой по работе на его машине... Поэтому платит за метро допкой к моему REDу один раз в день... В связи с этим 2 вопроса: 1. Участвуют ли в акции дополнительные карты? 2. Будет ли кэшбек за поездки, если в день оплачивается одна поездка? Спасибо заранее...
Доброго дня. Уточнюю.
1. Додаткові картки приймають участь, бонус виплачується на бонусний рахунок власника основного рахунку. 2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Стойте-стойте. Должен быть кэшбек.
Я так понимаю. "Кожної другої оплати" без привязки к одному дню. А вот "не більше трьох за календарний день" - с привязкой к одному дню.
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
Alfa_Bank написав: 1. Додаткові картки приймають участь, бонус виплачується на бонусний рахунок власника основного рахунку. 2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Стойте-стойте. Должен быть кэшбек.
Я так понимаю. "Кожної другої оплати" без привязки к одному дню. А вот "не більше трьох за календарний день" - с привязкой к одному дню.
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
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+1. Я також так правила прочитав. В інакшому випадку треба було трактувати так "кожної другої оплати протягом дня, але не більше 3-х безкоштовних поїздок".........