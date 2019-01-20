Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок. Так я трактував правила акції.
проще гораздо в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок
неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))
lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок. Так я трактував правила акції.
проще гораздо в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок
неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))
lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок. Так я трактував правила акції.
проще гораздо в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок
неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))
Не верно. А если в день была 1 поездка ?
компенсируют следующую в рамках дневного лимита
но тут надо смотреть по итогу как закодили я вижу так: Альфа не хуже ПУМБа, и 50% дает с размахом, но чтобы не злоупотребляли - стрижет 3 поездками туда-назад
Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
В роботі.
Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
ramzes4 написав:Стойте-стойте. Должен быть кэшбек.
Я так понимаю. "Кожної другої оплати" без привязки к одному дню. А вот "не більше трьох за календарний день" - с привязкой к одному дню.
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.