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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9593959495959596>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:52

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).

Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html

В роботі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:03

Re: Альфа-Банк

Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:49

  lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.


проще гораздо
в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок

неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:50

Alfa_Bank а в сенсе есть обмен валют? если да, то как до него добраться?
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:56

  omb написав:Alfa_Bank а в сенсе есть обмен валют? если да, то как до него добраться?

Доброго дня. Обміняти валюту у цифровому банку Sense SuperApp
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:02

  cohan написав:
  lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.


проще гораздо
в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок

неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))


Не верно. А если в день была 1 поездка ? :lol:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:15

  lov2108 написав:
  cohan написав:
  lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.


проще гораздо
в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок

неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))


Не верно. А если в день была 1 поездка ? :lol:


компенсируют следующую в рамках дневного лимита

но тут надо смотреть по итогу как закодили
я вижу так: Альфа не хуже ПУМБа, и 50% дает с размахом, но чтобы не злоупотребляли - стрижет 3 поездками туда-назад
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:18

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).

Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html

В роботі.

Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:18

  ramzes4 написав:Стойте-стойте. Должен быть кэшбек.

Я так понимаю. "Кожної другої оплати" без привязки к одному дню. А вот "не більше трьох за календарний день" - с привязкой к одному дню.

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html

Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:19

  lov2108 написав:
+1. Я також так правила прочитав.
В інакшому випадку треба було трактувати так "кожної другої оплати протягом дня, але не більше 3-х безкоштовних поїздок".........

Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
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