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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:20
lov2108 написав:
Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.
Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21
Alfa_Bank написав:
Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Отакої. Зрада.
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