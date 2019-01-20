Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 15:20
Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:59
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:01
Alfa_Bank Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Але ж як гарно маркетологи прописали - в правилах про це ні слова... Думаю, переважна більшість клієнтів, як і я, прочитали не так.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:25
Re: Альфа-Банк
Так получатся в день не более 6 поездок нужно делать для кешбека в 3 поездки?
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:36
Чтобы был смысл (по сравнению с проездным, например) получается в день нужно делать:
а) не менее 2 поездок,
б) четное число поездок,
в) не более 6 поездок.
Т.е. 2, 4 или 6 поездок в день. Иначе миксовать: 2 поездки Альфой и 3-я проездным
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