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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9593959495959596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:20

  lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.

Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21

  Alfa_Bank написав:Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.


Отакої. Зрада.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:59

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.

Бомба! Де ж выберете таких писак, шо правила вам пишут :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:01

Alfa_Bank Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.

Але ж як гарно маркетологи прописали - в правилах про це ні слова... Думаю, переважна більшість клієнтів, як і я, прочитали не так.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:25

Re: Альфа-Банк

Так получатся в день не более 6 поездок нужно делать для кешбека в 3 поездки?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:36

  demichh написав:Так получатся в день не более 6 поездок нужно делать для кешбека в 3 поездки?

Чтобы был смысл (по сравнению с проездным, например) получается в день нужно делать:
а) не менее 2 поездок,
б) четное число поездок,
в) не более 6 поездок.

Т.е. 2, 4 или 6 поездок в день. Иначе миксовать: 2 поездки Альфой и 3-я проездным :)
ramzes4
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