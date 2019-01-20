lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок. Так я трактував правила акції.
Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Так напишите об этом условии про привязку к календарному дню в правилах Акции... да так чтобы было понятно всем и не было разночтений... из возникшего обсуждения понятно, что все понимают одинаково и однозначно про вторую поездку, а на самом деле оказывается что банк имеет ввиду совсем другое... и тогда в реальности получается, что Банк просто занимается дезинформацией...