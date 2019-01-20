lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок. Так я трактував правила акції.
Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).
Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...
"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції." https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html
Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Так напишите об этом условии про привязку к календарному дню в правилах Акции... да так чтобы было понятно всем и не было разночтений... из возникшего обсуждения понятно, что все понимают одинаково и однозначно про вторую поездку, а на самом деле оказывается что банк имеет ввиду совсем другое... и тогда в реальности получается, что Банк просто занимается дезинформацией...
DjPavel написав: P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.
Небольшой update по моей истории по общению в чате. Ответили мне в итоге спустя 50 минут (пятьдесят минут!! и только после того, как я приложению Sense выставил 1 балл в андроид макрете. Только после этого мне написали, что мое сообщение было передано в службу, которая занимается решением подобных вопросов. А до этого, видимо я должен был сам догадаться. Хотя в истории чата видно, что я ожидал ответа и после моего первого сообщения, отправил еще как минимум три.
Доброго дня. Приносимо вибачення за довге очікування. Якщо питання потребує підключення агента другої лінії, відповідь вже надається оф лайн.
Альфа, вы меня там что заблокировали в своем SuperSense? Больше часа написал в чат, ни ответа ни привета. Вы уверены что этот сервис называется чат? Может правильнее назвать 'обратная связь'. Я не пойму в чем сложность сделать также как в Привате или Моно. Или это вы меня так слить решили, чтобы я вам репутацию не портил?