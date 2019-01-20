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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9594959595969597>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:20

  lov2108 написав:Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.

Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21

  Alfa_Bank написав:Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.


Отакої. Зрада.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:59

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.

Бомба! Де ж выберете таких писак, шо правила вам пишут :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:01

Alfa_Bank Доброго дня. Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.

Але ж як гарно маркетологи прописали - в правилах про це ні слова... Думаю, переважна більшість клієнтів, як і я, прочитали не так.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:25

Re: Альфа-Банк

Так получатся в день не более 6 поездок нужно делать для кешбека в 3 поездки?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:36

  demichh написав:Так получатся в день не более 6 поездок нужно делать для кешбека в 3 поездки?

Чтобы был смысл (по сравнению с проездным, например) получается в день нужно делать:
а) не менее 2 поездок,
б) четное число поездок,
в) не более 6 поездок.

Т.е. 2, 4 или 6 поездок в день. Иначе миксовать: 2 поездки Альфой и 3-я проездным :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:28

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).

Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллега ramzes4 это верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз...

"Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_free_metro.html


Виплата кешбека прив’язана до календарного дня. Покупки за минулий день не рахуються.

Так напишите об этом условии про привязку к календарному дню в правилах Акции... да так чтобы было понятно всем и не было разночтений... из возникшего обсуждения понятно, что все понимают одинаково и однозначно про вторую поездку, а на самом деле оказывается что банк имеет ввиду совсем другое... и тогда в реальности получается, что Банк просто занимается дезинформацией...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:16

  Flamingo написав:
  Ромасик написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Адреса робоча, клієнти пишуть нам кожного дня. Перевірте налаштування вашої поштової скриньки.

дякую, перевірив і переслав лист через іншу адресу, яка у вас не забанена.

Это ж как сильно надо было спамить что Алла забанила? ;)

та я подозреваю им может домен мой не нравиться
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:58

  Alfa_Bank написав:
  DjPavel написав:
  DjPavel написав:
P.S. Онлайн чат в приложении Альфа, это вообще отдельная история. Пишешь сообщения, ни ответа ни привета, ни индикации через сколько времени подключится сотрудник. Зачем он вообще нужен, если мне 15 минут никто не отвечает в онлайн чате? ОН точно онлайн? Альфа, назовите его оффлайн чат, это более честно. С таким же успехом я могу на email сообщения писать.


Небольшой update по моей истории по общению в чате. Ответили мне в итоге спустя 50 минут (пятьдесят минут!! и только после того, как я приложению Sense выставил 1 балл в андроид макрете. Только после этого мне написали, что мое сообщение было передано в службу, которая занимается решением подобных вопросов. А до этого, видимо я должен был сам догадаться. Хотя в истории чата видно, что я ожидал ответа и после моего первого сообщения, отправил еще как минимум три.

Доброго дня. Приносимо вибачення за довге очікування. Якщо питання потребує підключення агента другої лінії, відповідь вже надається оф лайн.

Альфа, вы меня там что заблокировали в своем SuperSense? Больше часа написал в чат, ни ответа ни привета. Вы уверены что этот сервис называется чат? Может правильнее назвать 'обратная связь'. Я не пойму в чем сложность сделать также как в Привате или Моно. Или это вы меня так слить решили, чтобы я вам репутацию не портил? :D
DjPavel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:51

  Карамболь написав:Так напишите об этом условии про привязку к календарному дню в правилах Акции... да так чтобы было понятно всем и не было разночтений... из возникшего обсуждения понятно, что все понимают одинаково и однозначно про вторую поездку, а на самом деле оказывается что банк имеет ввиду совсем другое... и тогда в реальности получается, что Банк просто занимается дезинформацией...

Доброго дня. Відправила до відповідального підрозділу.
Alfa_Bank
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