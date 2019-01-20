Карамболь написав:

Alfa_Bank написав: 2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день). 2. Ні. Повертається сума кожної другої оплати (але не більше трьох за календарний день).

Сын оплатил первый раз во вторник - это первая оплата... Сегодня - он тоже оплатил и это получается уже вторая оплата, которая должна быть компенсирована на 100%. Ведь в правилах акции говорится только о каждой второй оплате, а не об второй оплате в день... коллегаэто верно подметил в своём посте на Ваш ответ. Поэтому прошу уточнить ещё раз..."Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club», але не більше трьох безкоштовних поїздок за календарний день для кожного Учасника Акції."